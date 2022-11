Vanaf 6 november gaat KRO-NCRV 'Kruispunt' weer van start met een reeks profielen van prominente Nederlanders. Door de ogen van naasten, beschouwers en criticasters kijken we naar hun drijfveren, hun jeugd, hun kracht en hun zwaktes.

Eerste in de rij is Caroline van der Plas, voorvrouw van de Boer Burger Beweging. Met één zetel kwam ze vorig jaar in de Tweede Kamer en wist zich in een mum van tijd te verzekeren van enorm veel media-aandacht. ‘De tractordiva van het Binnenhof’, wordt ze genoemd, door haar spectaculaire entree op een trekker. Maar ook ‘Populientje’, ‘Ma Modder’ , Namaak-boerin’ en ‘Marketingtruc’. Kruispunt Profiel richt de blik op Van der Plas’ (katholieke) jeugd, haar vriendinnengroep ‘De meisjes van Gall & Gall’ en de manier waarop ze zich in de kijker speelt in Kamerdebatten en in de media. Het zetelaantal van BBB steeg in de peilingen tot wel 20 zetels, al lijkt een daling ook alweer ingezet.

Sprekers

Aan het woord komt de moeder van Caroline van der Plas, de Ierse Nuala van der Plas-Fitzpatrick (83). Zelf was ze ook actief in de politiek, als wethouder voor het CDA in Deventer. Ze woont nog steeds in het huis waar Caroline opgroeide met haar twee broers. Nardy Nijland kent Caroline al meer dan twintig jaar. Samen zitten ze in een vriendinnen-koor. Vroeger noemden ze zich ‘de meisjes van Gall&Gall’, maar tegenwoordig heet de app-groep ‘Olde Tjoeka’s’, wat oude oma’s betekent. Verder onder andere een gesprek met politiek verslaggever Marcia Nieuwenhuis (AD) en communicatiestrateeg Onno Aerden.

Wie is Caroline van der Plas, het politieke gezicht van de oppositie tegen het stikstofbeleid, het boegbeeld van de agrarische sector. Waar staat ze voor en waar komen haar ideeën vandaan? Een blik in de ziel van Caroline van der Plas: ‘Ik ben geen politicus, ik ben een volksvertegenwoordiger.’

'Kruispunt' profiel van…Caroline van der Plas, zondag 6 november om 17.45 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.