'Kruispunt Profiel' van... Antoine Bodar

In de reeks 'KRO-NCRV Kruispunt'-profielen deze week Nederlands' bekendste priester: Antoine Bodar (77). Dit najaar viert hij zijn dertigjarig priesterjubileum.

Met intieme vrienden en betrokken critici kijken we naar zijn veelbewogen leven in en buiten de kerk. Hij leeft als priester celibatair, maar heeft nooit een geheim gemaakt van zijn homoseksuele geaardheid.

Naast priester is Bodar ook schrijver, interviewer, presentator van vele tv-programma’s en een graag geziene gast aan talkshowtafels. Daar wordt hem vaak het vuur aan de schenen gelegd over seksueel misbruik, de paus en de standpunten van de Rooms-Katholieke kerk over (homo)seksualiteit. Bodar krijgt door zijn bekendheid welhaast de status van woordvoerder van de RK-kerk, een zorg van katholieken die er progressievere standpunten op nahouden.

Sprekers

Aan het woord komt zijn goede vriend en voormalig geliefde Christiaan Vogelaar. Bodar’s keuze voor het priesterschap betekende het einde van hun relatie. Dat kwam voor Christiaan totaal onverwacht, een grote klap. Toch zegt hij: ‘Antoine heeft me nooit verlaten’. De vriendschap is er nog steeds. Schrijfster Rosita Steenbeek kent het Romeinse leven van Bodar. ‘De grote trooster Antoine’, noemt ze hem. Samen maken ze lange wandelingen door Rome, bespreken het leven en voeren felle discussies over waarom vrouwen geen priester kunnen zijn. Verder onder andere een gesprek met kerkhistoricus Peter Nissen en een bezoek aan de Sint-Janskathedraal in Den Bosch, waar Antoine Bodar in 2003 negen maanden plebaan was. Negen roerige maanden die getekend werden door conflicten met veel vrijwilligers in de parochie.

Wat drijft Antoine Bodar? Is het ijdelheid, zoals hem vaak voor de voeten wordt geworpen? Wat maakt hem geliefd, bij veel gelovigen en bij de redacties van talkshows? En waarom roept hij toch ook zulke heftige reacties op, al zijn hele loopbaan? Een blik in de ziel van Antoine Bodar: ‘Ik beschouw mijzelf als bovenmatig geschikt voor de lijfelijke liefde, maar de geestelijke liefde heeft het gewonnen.

