'Kruispunt': De Oranjes in crisistijd

Foto: © KRO-NCRV 2019

Het zijn historische tijden, ook voor de koninklijke familie. Voor het eerst geen Koningsdag, hét feest waar Nederland samenkomt.

De lege koninklijke agenda vult zich met werkbezoeken in de zorg. Op cruciale plaatsen, die in het oog van de storm opereren, tonen koning en koningin hun medeleven en betrokkenheid. Van ziekenhuizen in Den Bosch en Zwolle, tot de wetenschappers van het RIVM.

In een zeldzame TV-toespraak roept Willem-Alexander op tot saamhorigheid: 'Het coronavirus kunnen wij niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel'. Ontpopt hij zich hierdoor als de Vader des Vaderlands? En hoe deden zijn moeder Beatrix en oma Juliana dat, hoe loodsten zij het land door moeilijke tijden?

Op een unieke koningsdag 'Kruispunt' over De Oranjes in crisistijd.

'Kruispunt', maandag 27 april om 22.50 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.