'Kruispunt': 20.000 rozen voor helden van de zorg

Foto: © KRO-NCRV 2019

'Kruispunt' volgt de rozen van kweker John Meijer uit het Westland. Samen met KRO-NCRV brengt hij met 20.000 rozen een bloemengroet aan de helden van de zorg. Normaliter levert hij zo'n 3000 rozen voor de Paasviering op het Pietersplein in Rome.

Toen hij hoorde dat er dit jaar geen bloemen naar Rome gaan besloot hij een veelvoud daarvan ter beschikking te stellen aan artsen en verpleegkundigen, als dank voor hun tomeloze inzet in de coronacrisis.

Vanuit het hart

Bloemist Paul Deckers, als hoofdarrangeur verantwoordelijk voor de versiering op het Pietersplein: 'Bloemen spreken de taal van alle mensen en barmhartigheid komt van alle kanten. Deze kweker doet dit echt vanuit het hart.' In 'Kruispunt' zien we Deckers in zijn bloemenwinkel in Limburg en bij de kwekerij in het Westland. Hij is erbij als de rozen voor de zorg worden gezegend door mgr. Hans van der Hende, bisschop van Rotterdam.

Naar elkaar omkijken

Met een bloementaxi gaat Kruispunt naar verschillende ziekenhuizen in Nederland, waar de bloemen in ontvangst worden genomen door verpleegkundigen. Zij waarderen dit hart onder de riem, en het motto dat KRO-NCRV hieraan geeft: 'Wij kijken om naar de helden in de zorg, omdat jullie omkijken naar Nederland.'

'Kruispunt', maandag 23 maart om 22.50 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.