KRO-NCRV's 'Propaganda' ontmaskert foute 'feiten'

Foto: © KRO-NCRV 2021

Op 28 januari start bij KRO-NCRV op NPO 3 het nieuwe wekelijkse journalistieke programma 'Propaganda'. Hierin gaat een dreamteam van jonge onderzoeksjournalisten op zoek naar mis- en desinformatie, naar facts en alternative facts, naar hoaxes en fake news.

Wie verspreiden deze (fake) informatie, welke belangen hebben ze erbij en wat willen ze ermee bereiken?

Feiten en alternatieve feiten leiden tot steeds meer polarisatie in onze samenleving. Maar is het niet te makkelijk om de mensen hierachter per definitie af te serveren door ze 'wappies' of 'aluhoedjes' te noemen? Zit er soms ook niet ergens een kern van waarheid in hun zorgen, is het minder zwart-wit dan de verhitte (online) discussies doen voorkomen? KRO-NCRV’s 'Propaganda 'gaat op zoek naar de vele grijstinten in het debat. 'Propaganda' is journalistiek scherp en kritisch, maar nooit vooringenomen, altijd met een open blik. Van de anti-abortuslobby tot het geestelijk welzijn van Britney Spears: een onderwerp is nooit te zwaar of te licht om alle media-informatie die erover rondgaat te toetsen.

KRO-NCRV’s 'Propaganda' wordt gemaakt door een team van onderzoeksjournalisten die al vroeg hun sporen hebben verdiend, zoals Nick Felix (33 jaar, werkte bij o.a. Brandpunt+ en NOS op 3), Charisa Chotoe (27 jaar, werkte bij o.a. AT5), Thomas Rueb (34 jaar, werkt tevens bij NRC Handelsblad) en Fleur Launspach (31 jaar, werkt tevens bij Al Jazeera). Propaganda is een productie van CCCP.

'Propaganda', donderdag 28 januari om 21.00 uur bij KRO-NCRV op NPO 3.