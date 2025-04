KRO-NCRV's 'Pointer' over nepnaaktfoto's van minderjarige influencers verspreid op Telegram

Op Telegram worden nepnaaktbeelden van zeker 37 bekende Nederlandse en Vlaamse influencers verspreid. Dit blijkt uit onderzoek van 'Pointer' (KRO-NCRV).

In 11 van de gevallen gaat het om nepnaaktbeelden van minderjarigen. De naaktfoto’s zijn met AI gegenereerd via zogeheten uitkleedapps. Het maken van dit soort naaktbeelden is strafbaar en een groot deel van de influencers heeft aangegeven aangifte te zullen doen.

'Pointer' deed al eerder onderzoek naar uitkleedapps. In een vervolgonderzoek kwam 'Pointer' een Telegram-kanaal met 2.200 leden op het spoor waarin fotomateriaal van bekende Vlaamse en Nederlandse influencers wordt gedeeld. Deze foto’s, vaak afkomstig van de social mediakanalen van de influencers, worden door Telegram-leden uitgekleed via AI-tools. Deze AI-uitkleedtools produceren nepnaaktbeelden, die vervolgens weer worden verspreid op Telegram.

Uit het onderzoek blijkt dat een aanzienlijk deel van de personen op de foto’s minderjarig is. Zo wordt fotomateriaal van deze vrouwen, op het moment dat ze minderjarig zijn, omgetoverd tot nepnaaktbeeld. Volgens de politie is het genereren en verspreiden van een pornografische naaktfoto van iemand anders strafbaar als die persoon dat niet wil. Ook als het gaat om nepbeelden.

Omdat het in 11 gevallen om kinderpornografisch materiaal gaat, heeft 'Pointer' hier melding van gemaakt bij de politie. De influencers zeggen in een reactie geschrokken te zijn en een groot deel van hen overweegt aangifte te doen bij de Politie. Na het onderzoek van 'Pointer' heeft Telegram het kanaal offline gehaald.

'Pointer', donderdag 24 april om 16.00 uur bij KRO-NCRV op YouTube.