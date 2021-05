KRO-NCRV's 'Petrus in het Land': geloven in een droom

Foto: © KRO-NCRV 2021

Petrus is op bezoek in de Protestantse Gemeente Veere. Het thema van de aflevering is 'Geloven in een droom'. Iedereen droomt op zijn eigen manier van de prachtige profetische woorden uit de bijbel over een wereld waar het goed is, waar iedereen tot z'n recht komt.

In Veere proberen verschillende gemeenteleden op hun eigen manier die droom werkelijkheid laten worden. Zo wordt er maandelijks gekookt voor alleenstaanden, en heeft een gepensioneerd chirurg ervoor gezorgd dat de ruïne van de synagoge in Middelburg werd opgebouwd tot een plek waar de Joodse gemeenschap kon opbloeien.

'Petrus in het Land', zaterdag 8 mei om 17.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.