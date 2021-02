KRO-NCRV's 'Kruispunt': We vieren altijd Carnaval!

Foto: © KRO-NCRV 2020

Niet in je mooiste pekske rondhossen in een bomvolle kroeg. Geen nachten doorwerken aan de praalwagens voor de optocht. Carnaval wordt anders dit jaar.

'Kruispunt' maakt een rondje door Den Bosch met historicus Rob van de Laar. Zijn leven staat in het teken van Carnaval. We gaan langs zijn ouderlijk huis, waar hij op ooghoogte zat met de hoge praalwagens die voor de deur langstrokken. Naar de zaal waar hij met Carnaval zijn vrouw ontmoette. Naar het carnavalsmuseum, waarvoor hij de wereld afreisde, op zoek naar antieke prenten, maskers en kostuums. Rob van de Laar duidt de enorme sociale betekenis van het feest dat volgens hem terecht Cultureel Erfgoed is.

Carnaval, van oudsher gevierd in katholieke streken, is het laatste moment om royaal te eten en te drinken voordat de Vastentijd begint. Dat vasten zit er vaak niet meer in. Maar nog altijd is het een feest waarbij iedereen gelijk is en waarbij de mensen uitbundig afscheid nemen van het voorbije jaar. Om daarna weer te kunnen beginnen met een schone lei.

Maar hoe moet dat dit jaar, nu alle evenementen zijn afgelast vanwege Covid-19?

Alleen de Tweede Wereldoorlog, de Watersnood van 1953 en de Golfoorlog waren eerder reden om het volksfeest over te slaan. Het vuur van Carnaval 2021 is echter zeker niet gedoofd. 'Kruispunt' volgt een aantal opmerkelijke initiatieven van mensen die zich niet uit het veld laten slaan. In Weert wordt het carnavalsvuur letterlijk doorgegeven in de vorm van een fakkel. De vurigheid waarmee anders bergen worden verzet voor praalwagens en dorpsfeesten zetten de mensen nu in voor een alternatief en corona-proof feest. Door alle beperkingen en originele vondsten kan Carnaval dit jaar misschien wel - meer dan ooit - haar ware gezicht laten zien. Een feest van verbinding, familie en vrienden, van aandacht voor de eenzamen, en de zwakkeren.

'Kruispunt', maandag 15 februari om 22.50 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.