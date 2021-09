KRO-NCRV's 'Kruispunt': Klimaat(on)gelovigen

De alarmbellen klinken oorverdovend. Het klimaat verandert in een razend tempo. Ons land werd deze zomer met de neus op de feiten gedrukt.

De pastoor van Valkenburg zag de Geul veranderen in een kolkende rivier; het water bleef maar komen. Hij werd met een shovel uit de kerk gehaald toen het echt niet meer veilig was. Het opende zijn ogen: 'Deze ramp en ook die in België en Duitsland zet je aan het denken, ik maak me zorgen. Ik geef ook les op school en doop jonge kinderen. Dan zie ik die jonge mensen en dan denk ik wel wat gaat dit kind in haar leven meemaken? We hebben echt te maken met een klimaatramp, je kan het geen klimaatverandering meer noemen.'

Claudia Volders runt hotel Walram in Valkenburg. Het hotel was na de lockdown net weer open, toen het water kwam. 'Het romantische riviertje naast het hotel was wel vaker buiten z’n oevers getreden, dan liepen de kelders onder. We dachten het zal wel meevallen, maar dat deed het niet!' Het hotel is nu nog steeds gesloten. Claudia heeft de alarmbellen luid en duidelijk gehoord. Zij heeft het gevoel op een keerpunt te staan. 'Ik vind dat we actie moeten ondernemen. Grote multinationals moeten er iets aan gaan doen. We hebben letterlijk in de bagger gestaan, dan voel je totaal machteloos.'

'Beste minister Mark Rutte doe het voor ons', schreef de 15-jarige Rosalinde Leijdekker deze zomer in een ingezonden brief. 'Dit is mijn toekomst. De toekomst van mij en zo veel andere jongeren. Jammer genoeg hebben wij geen inspraak in de Tweede Kamer, maar u wel.' Voor Rosalinde is het vijf over twaalf. Toch zijn er grote groepen mensen die zich, ondanks alarmerende rapporten van wetenschappers, zich totaal geen zorgen maken over klimaatveranderingen. Klimaat blijkt een splijtzwam van jewelste.

Religieuzen en wetenschappers slaan nu de handen ineen. Op 4 oktober, het feest van Franciscus van Assisi, zullen religieuze leiders én wetenschappers uit de hele wereld, elkaar ontmoeten in het Vaticaan. Ze willen met een daverende slotverklaring een dringend beroep doen op het geweten van politici. Zij komen in november in Schotland samenkomen voor de VN-klimaattop.

Opvallend genoeg is een Nederlandse reclamemaker, Mark Woerde, een grote aanjager achter deze Vaticaan top. 'Religieuze leiders kunnen helpen om ook de morele kaart te trekken. Ze kunnen mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Alle geloven en geloofssystemen zien de natuur als heilig, zien het als hun plicht om moeder aarde te beschermen. 84% van de mensheid geeft aan gelovig te zijn, ze luisteren ook naar religieuze leiders, misschien minder in Nederland, maar zeker in veel landen in het buitenland wel.'

Weerman en klimatoloog Reinier van den Berg juicht het gezamenlijke optreden van de religieuze wereldleiders toe: 'Gaat het ons lukken de klimaatklok terug te draaien naar 5 voor 12?' Volgens Van den Berg is er tijd geen tijd te verliezen. 'Er zijn nog een heleboel mensen die niet geloven in klimaatverandering. Maar als we het klimaatprobleem niet serieus nemen, betekent dat dat we de toekomst van ons eigen land niet serieus nemen. Als Christen voel ik dat we een opdracht hebben. Net als dat jij voor je eigen tuin zorgt en voor dat beetje waar jij verantwoordelijkheid voor draagt, zorg je er ook voor dat we de aarde mooier, beter of schoner doorgeven aan de volgende generatie.'

'Kruispunt', maandag 20 september om 22.50 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.