KRO-NCRV's 'Jacobine op 2': wat wijst ons de weg in de verdeeldheid?

Foto: © KRO-NCRV 2020

Wat heeft de coronacrisis blootgelegd over de verdeeldheid in ons land? En belangrijker: wat wijst ons de weg? Over deze vragen interviewt Jacobine Geel haar gasten in een speciaal tweeluik, gemaakt in samenwerking met de Remonstranten.

De Remonstranten vormen een klein kerkgenootschap dat al vierhonderd jaar in Nederland vrijheid en verdraagzaamheid hoog in het vaandel heeft. Jacobine op 2 trapt af met het thema van de Remonstranten voor 2021: 'Het vergeten wij', over polarisatie.

In de eeuwenoude Geertekerk in Utrecht ontvangt ze schrijver Bas Heijne, remonstrants predikant Joost Röselaers, onderwijzeres Lucelle Comvalius, advocaat en ChristenUnie politicus Don Ceder, filosoof Stine Jensen, en studentenpastor Rachelle van Andel. De remonstrantse theologen Christa Anbeek en Claartje Kruijff vertellen in een persoonlijke column wat er nodig is om je blik naar anderen te openen.

'Jacobine op 2', zondag 10 en 17 januari om 17.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.