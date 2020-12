KRO-NCRV's 'Jacobine op 2': Wat is de invloed van de coronacrisis op kerken?

Foto: © KRO-NCRV 2020

De coronacrisis heeft een enorme uitwerking op de hele samenleving. Ook kerken en geloofsgemeenschappen worstelen met de coronamaatregelen.

Kerkleden kunnen kerkdiensten thuis zien via livestreams. Als ze naar de zondagse dienst willen moeten ze, net als theaterbezoekers, reserveren en kunnen met dertig mensen bij elkaar komen, zonder de gebruikelijke sociale activiteiten die er ook bij horen.

In deze uitzending vraagt Jacobine Geel aan de Amersfoortse dominee Rolinka Klein Kranenburg hoe ze zichzelf opnieuw heeft moeten uitvinden als voorganger en wat dat van haar vergt.

Trendwatcher Adjiedj Bakas vertelt dat deze crisis nog meer duidelijk maakt, dat de kerken in de toekomst meer via video en apps moeten gaan werken. Volgens hem gaan mensen juist in tijden van crisis meer bidden en blijven velen wel zoeken naar zingeving en spiritualiteit.

Margo Merts-Tinga, Leger des Heils manager, vertelt hoe de coronacrisis invloed heeft op de eenzaamheid. 'Je moet dus altijd beschikbaar blijven, ook in deze omstandigheden', zegt ze.

Net als alle kerken zal het Leger des Heils de Kerst op aangepaste wijze vieren. 'Maar het Leger des Heils zonder Kerst, dat kan niet', aldus de heilssoldate Margo Merts.

'Jacobine op 2' over de kerken en de coronacrisis, zaterdag 12 december om 17.35 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.