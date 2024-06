KRO-NCRV's 'BinnensteBuiten' brengt Keti Koti special vanuit Suriname

Op maandag 1 juli staat KRO-NCRV's duurzame lifestyleprogramma 'BinnensteBuiten' geheel in het teken van Keti Koti. De dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt herdacht en de vrijheid gevierd.

In deze speciale uitzending reist 'BinnensteBuiten'-expert Sharon de Miranda af naar Suriname, waar het slavernijverleden op veel plekken nog voelbaar en tastbaar is. Hoe geven de Surinamers deze gedeelde geschiedenis een plek? De 'BinnensteBuiten' Keti Koti special is te zien bij KRO-NCRV op NPO 2.

Stilstaan bij familiegeschiedenis

'BinnensteBuiten' chef-kok Sharon de Miranda staat in de uitzending stil bij haar familiegeschiedenis. Onder haar voorouders bevinden zich zowel tot slaafgemaakten als een plantage-eigenaar. Ze bezoekt de Marron gemeenschap in het Surinaamse binnenland. De Marrons zijn afstammelingen van Afrikanen die ooit onder dwang naar Surinaamse plantages zijn gebracht. Ze ontsnapten aan de slavernij door het binnenland, de jungle, in te vluchten. Sharon maakt samen met Marronvrouwen het traditionele gerecht Moksi Alesi, een gerecht dat is ontstaan in de slavernij en wordt gemaakt met kliekjes van vlees, vis en groente. Sharon de Miranda: 'Ik ben me meer en meer bewust van mijn eigen verleden en de verantwoordelijkheid om er iets mee te doen.'

Op plantage Bakkie laat de Nederlandse Marsha Mormon met haar man Bas Spek zien hoe het leven op de plantage was. Een plan dat ontstond nadat ze van haar opa hoorde dat ze een nazaat is van tot slaafgemaakten en erfgename is van een plantage-eigenaar. Toch wil Marsha niet in het verleden blijven hangen: 'We moeten weten waar we vandaan komen en we proberen daar wat moois uit te halen. Want we moeten door, we moeten verder.'

Historicus Xaviera Plet duikt voor 'BinnensteBuiten' in de geschiedenis van Het Hoekhuis, één van de karakteristieke houten Surinaamse huizen die door plantage-eigenaren, rijke middenstanders en bestuurders werden bewoond. Het Hoekhuis werd in de jaren ’60 gerestaureerd en heeft nog interieurs uit de 19e en 20e eeuw.

Bijdragen aan bewustwording

Sandra Hilster, mediadirecteur KRO-NCRV: 'Onze omroep is zich ervan bewust dat de gevolgen van het kolonialisme en het slavernijverleden nog steeds voelbaar zijn in de samenleving. Met deze speciale uitzending van 'BinnensteBuiten' willen we bijdragen aan de bewustwording en laten zien waarom deze beladen geschiedenis nog veel mensen raakt. Het is belangrijk om van elkaar te blijven leren, want deze geschiedenis is van ons allemaal.'

'BinnensteBuiten Keti Koti special', maandag 1 juli om 19.05 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.