KRO-NCRV zendt jubileumfilm 'Maatschappij van Welstand' met Gijs Scholten van Aschat uit

Dit jaar is het 200 jaar geleden dat de vereniging Maatschappij van Welstand is opgericht in Breda door dominee Jacob van Heusden. Hij wilde de kleine protestantse kerken in leven houden en de armoede te lijf gaan. 200 later zijn deze drijfveren nog verrassend actueel.