KRO-NCRV zendt documentaire uit over laatste levensfase van christelijke zangeres Kinga Bán

Zondag 6 en zondag 13 november zendt de KRO-NCRV de rauwe, ontroerende documentaire '24 uur met Kinga Bán' in twee delen uit in een speciale uitzending van 'Jacobine op 2'.

Zangeres Kinga Bán overleed in mei 2019 op 37-jarige leeftijd aan kanker. Ze was een van de grootste Nederlandse christelijke zangeressen van dat moment. Veel mensen kennen haar vooral van de band Sela.

De documentaire volgt de zangeres een dag lang in aanloop naar één van haar laatste concerten. Een verhaal met unieke beelden van haar privéleven met als hoogtepunt haar concert ‘U weet het toch’. Filmmaker Willemijn Goos laat Kinga Bán zien puur zoals ze is en weet kanten van haar voor het voetlicht te brengen die nog niet bekend waren voor het grote publiek. Het resultaat is een uniek en intiem portret.

Van dichtbij

Tijdens het kijken maak je de voorbereidingen op het concert van dichtbij mee. Van het uitzoeken van geschikte kleding tot een ziekenhuisbezoek tussendoor. Van een middagmeditatie in de zon tot het opmaken voor het concert zelf. De momenten met haar kinderen. Vele grote en kleine hoogtepunten en zelfs haar vertolking van de liederen tijdens het concert 'U weet het toch' komen voorbij, waarvan een van de bekendste nummers ‘Ik Zal Er Zijn’.

Willemijn Goos

Filmmaker Willemijn Goos: 'De documentaire is in twee dagen gedraaid. Ik zag Kinga vooral vermoeid liggen en kon gewoon niet geloven dat zij nog een concert kon geven. Een paar maanden later overleed ze.' Goos koos ervoor puur te registreren zodat het verhaal zichzelf vDertelt. 'Je ziet een vrouw die nog de mooiste tijd van haar leven maakt. Hoe ze steeds voor het leven bleef kiezen met de dood dichtbij. Het leven omarmend, ondanks haar breekbare lichaam dat aftakelde. Je ziet het alledaagse, dat natuurlijk helemaal niet meer alledaags was.'

Reinder IJmker

Een grote rol in ‘24 uur met Kinga Bán’ is weggelegd voor haar man Reinder IJmker die haar in alles ondersteunde. In eerste instantie aarzelde hij over het maken van een film. Reinder: 'Ik dacht nog: ‘moet dat nou?’, maar als ik terugkijk vind ik dat regisseur Willemijn Goos het heel mooi heeft gedaan. Ze heeft echt het karakter van Kinga kunnen vangen, bijvoorbeeld dat zij in elke situatie een bepaalde humor behield. Dat markeerde ook echt haar persoonlijkheid. Kinga was tot op het laatst alert en helder van geest en kon zich makkelijk over dingen heen zetten. Haar boodschap was dat je het leven moet leven en ze getuigde van haar liefde voor God. Ik ben heel blij met het resultaat. Ondanks het gemist brengen deze beelden mooie herinneringen boven.'

Sela

Kinga Bán begon vanaf haar 12e jaar met zingen in de kerk en op school. Ze studeerde aan het conservatorium In Utrecht. In 2005 `trouwde ze met Reinder. Samen kregen ze drie kinderen; dochters Ike en Liva en zoon Kene.

Voor het grote publiek werd ze bekend als zangeres van de band Sela, waar ze in 2008 zangeres werd. Kinga kreeg borstkanker. Ondanks haar ziekte bleef ze zingen. Tot haar verdriet moest ze eind 2017 stoppen bij de band Sela. Daarna ging ze solo verder. De ziekte bleek onomkeerbaar.

Deel van '24 uur met Kinga Bán' 1 is te zien op zondag 6 november bij de KRO-NCRV om 17.10 uur op NPO 2. Deel 2 is te zien op 13 november om 17.10 uur op NPO 2.