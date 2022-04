KRO-NCRV zendt 'De Monniken van Schiermonnikoog uit

In 2015 waagden slechts vier broeders de oversteek naar Schiermonnikoog nadat ze hun veel te grote klooster in Overijssel hadden verkocht. Midden op het eiland, in een voormalig hotel, richten de monniken hun eerste gebeden tot de hemel.

Abt Alberic hoopt dat in deze stille omgeving een nieuwe bloeitijd zal aanbreken.

Zijn verlangen lijkt realiteit te worden wanneer een nieuwe monnik zich aandient. Daniël, een jonge enthousiaste Mexicaan, heeft gehoord over het eiland van de monniken en weet meteen dat hij onderdeel van de gemeenschap wil worden. De 33-jarige Daniël laat de Mexicaanse zon achter voor het regenachtige Nederland.

Broeder Daniel en zijn tomeloze energie worden met open armen ontvangen. Daniël heeft zijn bestemming gevonden, zo lijkt het. In rap tempo leert hij Nederlands, hij helpt mee bij de verbouwing van het hotel tot hun nieuwe klooster en doet mee met de getijdengebeden. Abt Alberic is opgelucht, zijn droom lijkt realiteit te worden. Tenminste zo lijkt het…

Na enige tijd komt de jonge Daniël echter in een diepe crisis terecht. Hij blijkt al vele jaren te worstelen met zijn seksuele geaardheid. Deze persoonlijke ontboezeming zet zijn verblijf in het klooster op scherp, maar maakt ook dat de andere monniken zich uitspreken over hun omgang met het celibaat en seksualiteit. Bij Abt Alberic slaat de twijfel toe: Is er wel toekomst voor deze communiteit? Of is het religieuze leven in Nederland gewoonweg niet levensvatbaar? Dicht op de huid worden de monniken gevolgd in deze spannende periode van dromen en onzekerheid.

Deze documentaire is gemaakt door Nachtzon Media in opdracht van KRO-NCRV.

'De Monniken van Schiermonnikoog,' zaterdag 16 april om 22.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.