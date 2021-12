'KRO-NCRV ZappDoc: Free as a bird' op NPO 3

In de KRO-NCRV jeugddocumentaire 'Free as a bird' zien we de twaalfjarige Ariana die besluit op zoek te gaan naar iemand die haar een nier wil afstaan.

Ariana van twaalf danst samen met haar hondje Mikey door het leven. Helaas ligt er een tijdbom op de loer: twee niet goed werkende nieren. Als deze nog verder achteruitgaan, moet ze aan de dialyse waarbij ze een slangetje in haar buik krijgt. Dat lijkt Ariana vreselijk want dan kan ze niet meer dansen, haar grootste hobby. Omdat de tijd begint te dringen, besluit ze zelf op zoek te gaan naar een donor door een video-oproep te plaatsen. Ariana gaat vol goede moed aan de slag met het filmpje. Maar het valt niet mee, want ze is het liefst zo min mogelijk met haar nieren bezig. 'Bijna niemand weet het van mijn nieren. Dat wil ik ook niet.' Ariana richt zich liever op de leuke kanten van het leven. Hoe ben je open over iets waar je eigenlijk doodsbang voor bent?

In 'Free as a bird' neemt documentairemaker Annelies Kruk ons mee in het leven van een jong meisje dat haar angsten probeert te overwinnen door het heft in eigen hand te nemen. Annelies: 'In mijn films ga ik uit van de humor en kracht van kinderen die zich in een situatie bevinden waar ze vaak niet voor gekozen hebben. Maar deze kinderen laten zich er niet van weerhouden hun leven zo goed mogelijk vorm te geven, wat er ook gebeurt. Hun talent om alles uit het leven te halen, is voor mij een grote inspiratiebron.' Annelies maakt documentaires voor jeugd en volwassenen. Haar films werden vertoond en bekroond op internationale festivals.

'Free as a bird' is een productie van Tangerine Tree in samenwerking met KRO-NCRV en is gemaakt met steun van het NPO-fonds. De Zappdoc werd vorige maand op het Cinekid festival genomineerd voor Beste Nederlandse Korte Documentaire.

'ZappDoc: Free as a bird', zondag 19 december om 19.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 3.