'KRO-NCRV Kruispunt': schouder aan Schouder in de zorg

Foto: © KRO-NCRV 2020

Wat is de impact voor patiŽnt, familie en zorgpersoneel als een corona patiŽnt verplaatst wordt? Een unieke blik achter de schermen van de overbelaste zorg.

'Kruispunt' volgt twee patiënten die vanuit het Maasstadziekenhuis in Rotterdam vertrekken naar Utrecht en Goes om daar verder verpleegd te worden. Een noodzakelijke actie die veel flexibiliteit en solidariteit van alle betrokkenen vraagt.

Het is snel schakelen wanneer meneer Scheerders te horen krijgt dat hij plaats moet maken in Rotterdam. De familie op de hoogte brengen, een nieuw ziekenhuis inschakelen, het vervoer regelen. Een complexe logistieke operatie, die de afgelopen weken honderden keren is uitgevoerd.

Naast de medische en praktische kant is de emotionele belasting voor alle betrokkenen enorm. Want hoe is het om niet zomaar je geliefde te kunnen opzoeken omdat hij honderden kilometers verderop verpleegd wordt? En wat betekent het voor de zorgverleners om ‘hun’ patiënt los te laten terwijl ze dagen, soms weken voor ze gezorgd hebben?

'Kruispunt' draait mee achter de schermen van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Goes en het UMC in Utrecht. Het verplaatsingsproces wordt op de voet gevolgd, waarbij alles draait om de solidariteit van artsen, verplegers en patiënten.

'Kruispunt', maandag 23 november om 22.50 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.