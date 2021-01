KRO-NCRV komt met wintereditie 'Doe Alsof Je Thuis Bent'

Foto: © KRO-NCRV 2021

Meerdere dagen leven in andermans waterwoning, tiny house of luxe herenhuis. Deze winter ruilen zestien huishoudens in KRO-NCRV's 'Doe Alsof Je Thuis Bent' van huis en levenswijze met totaal onbekenden.

Afgelopen zomer zagen we in 'Doe Alsof Je Thuis Bent' al stellen vakantie vieren in de bijzondere woningen van anderen. Door de Coronacrisis zit ook deze winter vakantie vieren in het buitenland er niet in, maar is het wel mogelijk om van huis te ruilen in eigen land.

Gelukkig is er in Nederland ook genoeg te doen en te zien. Zestien deelnemende huishoudens ondervinden persoonlijk hoe het is om van huis & levenswijze te ruilen. Ze wisselen met een ander gezin niet alleen van woning maar nemen ook elkaars regels, gewoontes en dagelijkse klusjes over. Dat er in Nederland ook in lockdown-tijden nog steeds genoeg te beleven is, blijkt uit de plekken waar de gezinnen terechtkomen. Van campers en luxe woonschepen tot een molen, deze winter komt het allemaal voorbij in 'Doe Alsof Je Thuis Bent'.

Na meerdere dagen bivakkeren in het huis van een ander blikken de kandidaten terug op hun belevenissen. Hoe hebben zij dit avontuur ervaren?

'Doe Alsof Je Thuis Bent', vanaf woensdag 6 januari tot en met 24 februari wekelijks te zien om 21.15 uur bij KRO-NCRV op NPO 3.