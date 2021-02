KRO-NCRV brengt nieuwe reeks 'Levenslang met Dwang?' met Jan Kooijman

In de achtdelige KRO-NCRV reeks 'Levenslang met Dwang?' volgt Jan Kooijman zes kandidaten met ernstige dwangstoornissen die vechten voor een normaal bestaan.

Een bestaan dat tot nu toe compleet in het teken staat van hun dwang waardoor ze vaak geen relatie, werk of sociale contacten kunnen onderhouden.

Jan Kooijman: 'Ik ben erg blij dat we voor KRO-NCRV een nieuw seizoen van 'Levenslang met Dwang?' mogen maken. Dat is, zeker in deze tijd, hard nodig. Corona heeft het leven van mensen met een dwangstoornis er niet makkelijker op gemaakt. Het streven is dat de psychologen de kandidaten de nodige tools kunnen geven om hun dwang te verminderen. Hopelijk kan ik voor wat relativering en een luisterend oor zorgen!'

De zes deelnemers, tussen de 17 en 39 jaar, hebben de meest uiteenlopende soorten dwang zoals teldwang, poetsdwang, symmetriedwang, controledwang of een angststoornis. Achter elke dwang zit een persoonlijk verhaal dat de angst en daarmee dwang herleidt. De kandidaten ondergaan twee weken intensieve exposuretherapie onder leiding van vier therapeuten werkzaam bij gespecialiseerde centra. Levenslang met dwang? volgt de kandidaten en hun therapie tijdens een reis door Nederland, naar steeds primitievere locaties. Deze trip, de verplaatsingen en het telkens weer moeten wennen aan een nieuwe locatie is onderdeel van de therapie. Na deze twee weken kunnen de kandidaten hopelijk weer zo normaal mogelijk functioneren in het dagelijks leven.

Aan het einde van de reis gaan de therapeuten mee naar huis om te kijken in hoeverre de kandidaten ook thuis hun dwang onder controle blijven houden. Een aantal weken na de reis komt iedereen weer bij elkaar om te vertellen hoe het ze zonder de groep en hulp van de therapeuten is vergaan.

'Levenslang met Dwang?', vanaf dinsdag 6 april om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 3.