KRO-NCRV brengt het kerstverhaal dichtbij voor alle generaties

Deze kerst brengt KRO-NCRV een breed en herkenbaar aanbod op televisie, radio en online. Met programma's voor alle generaties, op alle publieke zenzenders en platforms, wordt het kerstverhaal uit de Bijbel in vele vormen verteld.

Van muzikale roadtrips en live-evenementen tot verhalen over hoop en troost. Op deze manier KRO-NCRV brengt niet alleen de geboorte van Jezus onder de aandacht, maar laat ook zien welke betekenis deze dagen wereldwijd hebben voor gelovigen en zoekers. Hieronder volgt een overzicht van de programma’s die tijdens de kerstperiode bij KRO-NCRV te zien en te horen zijn.

'Met deze prachtige programmering laten we bij KRO-NCRV zien dat het kerstverhaal veel meer is dan een oude traditie. Het is een bron van hoop, verbinding en zingeving waar mensen van alle leeftijden zich vandaag de dag nog steeds door laten raken', aldus Reinder van Dijk, producent Levensbeschouwing bij KRO-NCRV.

'Zin in Morgen': zaterdag 13 december om 18.45 uur op NPO 2

Francis en Laura bieden in Utrecht een creatieve plek voor kwetsbare jongeren waar zij via graffiti hun emoties uiten. Omdat Kerst voor deze jongeren vaak beladen is, vieren zij op ludieke wijze de 'Wereld F*ck de Kerst‑dag' door kerstballen met verf stuk te schieten. Het resultaat is een kunstwerk met een positieve vibe rondom Kerst.

'De Kerststal van Nederland': dinsdag 16 december om 20.35 uur live op NPO 1

Het kerstverhaal voor iedereen, live vanuit Maastricht. In het nieuwe muzikale live-evenement 'De Kerststal van Nederland' brengt KRO-NCRV een ode aan de achthonderd jaar oude traditie van de kerststal. Het Bijbelse kerstverhaal komt op hartverwarmende wijze tot leven. Met Soy Kroon als Jozef, Sara Afiba als Maria, Kim-Lian van der Meij als engel Gabriël, Maarten Heijmans als Herodes, Herman van der Zandt als nieuwslezer en Francis van Broekhuizen als herbergier. We volgen de tocht van Jozef en Maria door Maastricht, waar ze op zoek zijn naar een plek om te overnachten. Onderweg naar de stal zijn ook de herders en de drie wijzen.

'Kerst met de Zandtovenaar': zaterdag 20 december om 19.20 uur op NPO Zapp

Zandtovenaar Gert van der Vijver tekent met zand het kerstverhaal, vergezeld door optredens van Edsilia Rombley, rapper Keizer, Dorian Bindels en Coco Klibansky. Stefan de Walle vertelt het verhaal vanuit het eeuwenoude kasteel Duurstede. Herhalingen volgen op 25 december (12.10 uur, NPO 1) en 25 december (17.25 uur, NPO 3).

'Joris’ Kerstboom': woensdag 24 december om 20.25 uur op NPO 2

Joris Linssen rijdt door het hele land, met een klein kerstboompje onder zijn arm, om mensen in het licht te zetten. Hij verzamelt onderweg verhalen van hoop en liefde. Ook staan er in Delft en Dokkum twee grote kerstbomen waar mensen een bal in kunnen hangen om iemand in het licht te zetten en hun verhaal aan Joris Linssen vertellen.

'In het licht van Kerst met Stef Bos': woensdag 24 december om 22.30 uur op NPO 2

Zanger Stef Bos neemt de kijker mee de kerstnacht in met persoonlijke verhalen en sfeervolle muziek. Samen met Hadewych Minis en Neco Novellas werpt hij hedendaags licht op het eeuwenoude kerstverhaal, met de boodschap dat hoop begint wanneer we het goede in een ander durven te zien.

'Kerstnachtmis': woensdag 24 december om 23.00 op NPO 2

De kerstnachtmis komt dit jaar vanuit de Sint‑Pietersbasiliek in Rome. Paus Leo XIV celebreert de eucharistieviering en Stijn Fens verzorgt het commentaar. Tijdens de mis wordt de geboorte van Jezus gevierd en zal de paus de Heilige Deur sluiten aan het einde van het Jubeljaar 2025.

'Pauscast': donderdag 25 december om 06.00 uur via NPO Luister

In een extra lange editie van de Pauscast blikken Stijn Fens en Antoine Bodar vanuit Rome terug op het voorbije jaar en bespreken ze de eeuwig actuele betekenis van Kerstmis.

'Petrus Kerstspecial': donderdag 25 december om 09.15 uur op NPO 2

Scriba Kees van Ekris, het nieuwe gezicht van de Protestantse Kerk, legt uit wat de geboorte van Jezus nu te zeggen heeft. Daarnaast staat de uitzending bol van de muziek. De Petrus-musici voeren bekende en onbekendere kerstliederen uit als ‘Stille nacht’ en ‘Ik wandel in gedachten’.

'Eucharistieviering Eerste kerstdag': donderdag 25 december om 10.45 op NPO 2

De hoogmis komt vanuit de St. Vituskerk in Hilversum. Pastoor Jules Dresmé is de celebrant tijdens deze eucharistieviering.

'Urbi et Orbi & Kerst in Rome': donderdag 25 december om 12.00 uur op NPO 2

Paus Leo XIV geeft de traditionele zegen Urbi et Orbi vanaf het balkon van de Sint‑Pietersbasiliek. Daarna kijken Antoine Bodar en KRO-NCRV's Vaticaankenner Stijn Fens terug op het voorbije jaar en bezoeken onder andere een 14e‑eeuwse kapel in Cori die aan Maria is gewijd.

'Francis en het Maria‑mysterie – deel 1': donderdag 25 december om 19.00 uur op NPO 2

Ook dit jaar is bij KRO-NCRV met Kerstmis weer een heerlijke serie met Francis van Broekhuizen te zien. Dit keer gaat ze op zoek naar het mysterie Maria. Een roadtrip door de Lage landen tot in het zuiden van Europa. Wat is de kracht van Maria? Waarom is ze al eeuwenlang over de hele wereld een begrip, een icoon? Een serie met hartverwarmende verhalen over wonderen, hoop, troost en liefde. En natuurlijk met verrassende muzikale ontmoetingen: met het operakoor van Volendam en met de Koningin van het Limburgse levenslied: Beppie Kraft.

'Francis en het Maria‑mysterie' - deel 2: vrijdag 26 december om 19.00 uur op NPO 2

Vervolg van de roadtrip van Francis van Broekhuizen, waarin ze de kracht van Maria verder onderzoekt met meer ontmoetingen en muziek.

'Tussen Hemel en Aarde': zondag 28 december om 09.00 uur op NPO Klassiek

Na vier adventsweken van muzikale soberheid klinken op zondag 28 december weer trompetten en pauken in 'Tussen Hemel en Aarde'. Het kerstgezang van de engelen Gloria in excelsis Deo zal klinken. Ook de bekende Christmas carols ontbreken niet. Maar 28 december is vanouds ook de dag van Onnozele Kinderen, de dag waarop herdacht wort dat koning Herodes opdracht gaf alle jongetjes onder de twee jaar te doden. Tegenwoordig is 28 december een dag waarop wordt stil gestaan bij het lijden van sterven van kinderen in oorlogsgebieden. In de rubriek de Mariakapel worden zij herdacht.

'Kloostercast': elke dag via NPO Luister

In de 'Kloostercast' vele mooie bijdragen in het teken van de Advent. Over wachten, hopen, verlangen. En vooral: stil worden. De Kloostercast als dagelijkse mini-retraite in de Adventstijd. Op Eerste Kerstdag pelt Maria van Mierlo het kerstverhaal af tot de kern: Jezus is een plek waar iedereen welkom is. En lekenbenedictijn Peter Nissen verhaalt op Tweede Kerstdag over de kwetsbaarheid van de mens én van God. En het antwoord op die kwetsbaarheid, het eerste wat aardlingen in de Kerstnacht van de engelen horen: ‘Wees niet bang.’ Heb vertrouwen, die (kerst)boodschap laten kloosterlingen dagelijks horen in de 'Kloostercast'.

'De Ochtend' (NPO Klassiek) – kerstverhalenwedstrijd

'De Ochtend' organiseert een kerstverhalen-wedstrijd. Luisteraars kunnen tot woensdag 10 december een hedendaags kerstverhaal insturen van maximaal 400 woorden. De 5 beste verhalen worden door Andrea van Pol en Hans Smit voorgelezen en uitgezonden in de week van kerst. Daarnaast zijn er de populaire podcasts over het Weihnachtsoratorium van Bach en De Messiah van Händel en klinkt twee weken lang de mooiste kerstmuziek.