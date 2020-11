'KRO-NCRV 2Doc: Bruce': de harde werkelijkheid van het leven na detentie

Ex-gedetineerde Bruce (27) probeert zijn leven op te pakken na een periode van 14 jaar internaat en detentie. Zijn jeugd was gevuld met drugs, criminaliteit en geweld.

Nu hij vrij is, probeert hij een toekomst op te bouwen zonder criminaliteit.

Bruce is één van de velen ex-gedetineerden die jaarlijks opnieuw moeten beginnen. Regisseur Daniel Krikke was nieuwsgierig naar de motivatie van ex-gevangenen: 'Waar haalt iemand zijn motivatie vandaan als hij alles is verloren, worstelt met een negatief zelfbeeld en continue bevestigd wordt dat het 'systeem' tegen hem is?'

In de documentaire van Daniel Krikke gaat Bruce de confrontatie aan met zichzelf en probeert hij oude gedragspatronen te doorbreken. Hij is open en kwetsbaar en zet alles op alles om zich staande te houden. Met de steun van zijn tante Diane en zijn vriend en coach Lamyn probeert hij een nieuw leven op te bouwen.

Na het uitzitten van een gevangenisstraf komen er ieder jaar duizenden gedetineerden vrij. Bijna de helft van deze groep gaat binnen twee jaar opnieuw in de fout. Na het uitzitten van de straf is het belangrijk dat deze groep weer mee kan doen, maar voor velen volgt een moeizame terugkeer naar de maatschappij. Re-integratie is de verantwoordelijkheid van de gedetineerde zelf, maar vaak is er onvoldoende nazorg, ontbreekt een sociaal vangnet en zijn praktische zaken, zoals een woning niet geregeld, zoals in het geval van Bruce. Kortom een stabiele basis om terug te keren ontbreekt, met alle gevolgen van dien.

De indringende documentaire 'Bruce' gaat in première tijdens het Internationaal Documentaire Filmfestival Amsterdam 2020 en wordt in de week van IDFA uitgezonden als IDFA Primeur op NPO 2. Rondom de uitbreng van de film organiseert Ideefix Film en Media een impact campagne met vertoningen en nagesprekken voor gedetineerden, ex-gedetineerden en professionals, over de re-integratie van ex-gedetineerden.

Regisseur Daniel Krikke won met het filmplan Bruce de KRO-NCRV documentaire wedstrijd 'De Ander als Vijand'. Zijn debuutfilm 'Scared of Revolution', over het persoonlijke leven van Umar Bin Hassan van The Last Poets, werd geselecteerd voor IDFA 2018. Hij werkt momenteel aan verschillende documentaires, waaronder 'Mijn vader de terrorist 'i.s.m. VPRO. 'Bruce' werd geproduceerd door Worldvisuals Film.

'KRO-NCRV 2Doc: Bruce', donderdag 26 november om 22.25 uur op NPO 2 (IDFA Primeur).