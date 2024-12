'Krabbé zoekt Matisse' begint deze week in Nice

Jeroen Krabbé reist in de voetsporen van kunstenaar Henri Matisse. Hij reist langs plekken waar Matisse gewoond en gewerkt heeft en gaat op zoek naar de mens achter de kunstenaar.

Jeroen Krabbé begint in Nice. Matisse woonde daar aan de boulevard en raakt geïnspireerd door de filmwereld. Hij vroeg figuranten van de set om voor hem te poseren als haremvrouwen. Deze werken maakten hem in 1925 de populairste schilder van Frankrijk. Hij wilde met Amélie op reis, maar ze was te ziek. Hij vertrok daarom alleen naar Tahiti dat hij kende van het werk van Gauguin. Daar ontdekte hij iets wat hij gebruikte in zijn beroemde knipselwerken.

'Krabbé zoekt Matisse', zondag 15 december om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.