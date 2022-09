'Krabbé zoekt Kahlo' over de ontdekking en een wilde nacht

Jeroen Krabbé zoekt het verhaal van de mens achter de kunstenaar Frida Kahlo. Frida en Diego betrekken hun nieuwe villa in Mexico-City, waarin ze beiden een eigen huis hebben. Diego kwetst Frida zo diep dat ze vertrekt.

Ze knipt haar lange haren af en gaat zichzelf kleden als man. Ze heeft veel relaties met vrouwen en mannen, waaronder de gevluchte Russische leider Trotski. Maar in haar werk zien we de pijn van de scheiding. Ze wordt ontdekt en krijgt een succesvolle solotentoonstelling in New York. In die euforie beleeft ze een wilde nacht in het beroemde huis ‘Fallingwater’ van Frank Lloyd Wright.

'Krabbé zoekt Kahlo', dinsdag 27 september om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.