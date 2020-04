'Krabbé zoekt Chagall' terug naar Vitebsk

Jeroen Krabbe reist in het spoor van Chagall terug naar Vitebsk. Daar wil Chagalll, na zijn grote succes in Berlijn, met Bella trouwen.

Jeroen vindt de oude afgelegen ruïne van het plattelandshuisje van Bella’s ouders, waar Chagall zijn liefde voor Bella vastlegde. De Eerste Wereldoorlog woest en voor het paar naar Parijs kan vertrekken, gaan de grenzen op slot. Vitebsk verandert in een frontstad en Chagall en Bella zitten vast. Hij maakt als oorlogsverslaggever veel schetsen van de slachtoffers en soldaten. In 1916 wordt dochter Ida geboren en Chagall maakt hier prachtige schilderijen van. De Russische Revolutie breekt uit en Chagall krijgt dankzij vrienden een hoge functie aangeboden als kunstcommisaris in Vitebsk. Hij zit vol met grootse plannen voor de toekomst.

'Krabbé zoekt Chagall', dinsdag 7 april om 20.25 uur op NPO 2.