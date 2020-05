'Knappe Koppen' behandelt de kijkersvraag van Kes

In 'Knappe Koppen' geven topwetenschappers antwoord op kijkersvragen. De vraag van vandaag is van Kes. Hij wil weten of je dementie kan voorkomen.

Kes woont in Woudenberg, waar hij een winkeltje met LP-s en boeken heeft. Toen zijn buurman kort geleden plotseling stierf, kwam aan het licht dat ook zijn buurvrouw ernstig ziek was. Zij heeft dementie.

In het Trippenhuis, de zetel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van de Wetenschappen, krijgt Kes antwoord op zijn vraag in de vorm van een privécollege van professor epidemiologie Arfan Ikram. Hij onderzoekt waarom de ene persoon wel en de andere niet wordt getroffen door dementie.

Arfan Ikram is hoogleraar aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en het Amerikaanse Harvard. Hij staat aan het hoofd van het langstlopende bevolkingsonderzoek in Nederland. Arfan Ikram kan Kes zijn vraag zeker beantwoorden.

'Knappe Koppen', woensdag 20 mei om 21.10 uur op NPO 2.