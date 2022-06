Klimaatrebellen schipperen tussen hoop en wanhoop in 'KRO-NCRV 2Doc'

Steeds meer twintigers en dertigers realiseren zich dat hun toekomst op het spel staat, als er niet n iets verandert aan het klimaat. Dat pijnlijke besef leidt bij meer en meer jonge mensen tot gevoelens van angst, verdriet, stress en wanhoop. Soms zo erg dat ze twijfelen of ze zelf nog wel kinderen op deze wereld willen zetten.

'KRO-NCRV 2Doc: Klimaatrebellen, tussen hoop en wanhoop' is een portret van een strijdbare jonge generatie. Filmmaker Ingeborg Jansen volgt Sebastiaan, Merijn, Sandra, David en Ayla: vijf jonge mensen die niet meer kunnen aanzien hoe de aarde steeds minder leefbaar wordt. Zij hebben zich aangesloten bij klimaatactiegroep Extinction Rebellion, een organisatie die bewust en op een vreedzame manier de wet overtreedt om aandacht te vragen voor de ongekende klimaat- en ecologische crisis. Met hun acties willen ze mensen bewust maken van de noodzaak van verandering en wat nodig is om bijvoorbeeld de afname van groen en biodiversiteit op de aarde te stoppen.

De vijf klimaatrebellen rouwen om deze alarmerende realiteit en komen in opstand voor maatregelen om het tij te keren. Want wie heeft daarover meer recht van spreken dan de jonge mensen die hun toekomst in gevaar gebracht zien worden? Jonge mensen die geen schuld hebben aan de klimaatcrisis, maar wel met de gevolgen ervan moeten omgaan?

De actievoerders in de documentaire zijn allemaal tot dezelfde conclusie gekomen: je stem laten horen is het enige wat nu zin heeft. Er is dan ook weinig waarvoor ze terugschrikken in hun strijd: nachtelijke campagnes, acties op grote hoogte en zelfs arrestaties of een strafblad. Alles voor een betere planeet.

'Klimaatrebellen, tussen hoop en wanhoop 'is geproduceerd door Witfilm in samenwerking met KRO-NCRV. De film kwam tot stand met steun van CoBO en is mede mogelijk gemaakt door Het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

