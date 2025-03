Klimaatminister Sophie Hermans in 'WNL op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman en 'WNL Op Zondag'. Elke zondagmorgen met opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten, ondernemers en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Schrijvers en wetenschappers geven achtergrond en verdieping op het nieuws van alledag. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondag live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Dit zijn deze week de gasten:

Minister Sophie Hermans

Zondagmorgen is minister van Klimaat en Groene Groei Sophie Hermans te gast in 'WNL Op Zondag'. De VVD-bewindsvrouw komt vertellen over de energietransitie en de maatregelen om het stroomnet te versterken.

Pieter Waterdrinker

President Trump ontving deze week verschillende Europese leiders en president Zelensky. Wat Donald Trump wil is duidelijk, maar de vraag is wat president Vladimir Poetin wil? Daarover schrijver en oud-correspondent Pieter Waterdrinker.

Professor Ruud Koopmans

Wat kan Nederland leren van de Duitse asielplannen? Op dit moment onderhandelt beoogd bondskanselier Friedrich Merz over een nieuw kabinet. Zijn migratieplannen spelen daar een belangrijke rol in. Daarover hoogleraar Sociologie en Migratie Ruud Koopmans van de Humboldt Universiteit in Berlijn.

Kelly de Vries en Annemiek van Spanje

Directeur Kelly de Vries van de Peter R. de Vries Foundation en advocaat Annemiek van Spanje maken de podcast Cold Cases:Tegen het licht. In iedere aflevering wordt een onopgeloste moord- of vermissingszaak belicht. Voor elke zaak is een beloning van 100.000 euro beschikbaar voor de gouden tip die leidt tot een doorbraak.

'WNL Op Zondag' met Rick Nieman, zondag 23 februari om 10.00 uur op NPO 1.