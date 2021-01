'Klaas Kan Alles': Kan Klaas zich binnen 2 minuten van het ene dak naar het andere dak verplaatsen?

Foto: © KRO-NCRV 2020

In het populairwetenschappelijk familieprogramma 'Klaas Kan Alles' draait alles om technologie, wetenschap en slimme gadgets.

Presentator Klaas van Kruistum krijgt elke week een aantal spannende opdrachten die hij met behulp van technologie en wetenschap probeert te laten slagen.

Deze week staat Klaas voor één van de engste uitdagingen uit de geschiedenis van 'Klaas Kan Alles'. De missie van deze week is: Kan Klaas zich binnen 2 minuten van het ene dak naar het andere dak verplaatsen bij een 25 meter hoog kantoorpand in Heerlen?

Als eerste probeert Klaas via het trappenhuis van het ene dak naar het andere dak te komen. Daarvoor heeft hij hulp ingeroepen van de Nederlands Kampioen in traplopen: Jonine Hofstra. Maar zoveel trappen in zo’n korte tijd is onmogelijk en daarom zal Klaas op een andere manier naar de overkant moeten komen.

Yuri Rhodenborgh is highliner, dat is slacklinen op extreme hoogtes. Zo maakte hij de oversteek tussen de 130 meter hoge daken van twee Rotterdamse gebouwen.. In 2014 verbrak hij het wereldrecord van het lopen van de langste polyester lijn, van maar liefst 405 meter. Over een lijn lopen tussen de twee daken is voor Yuri een makkie, maar lukt het Klaas ook en durft hij het aan?

Wie maakt de lekkerste mocktail (een cocktail zonder alcohol), Klaas of presentatrice Geraldine Kemper? Dillan van Heusden heeft zijn eigen bar-school in Amsterdam. In 2012 werd hij Nederlands kampioen flair bartenden. Dat betekent dat hij niet alleen de lekkerste cocktails kan maken, maar dit ook met een vette show aan de gasten kan presenteren. Lukt het Klaas met zijn charmes om Geraldine te verslaan in dit duel?

Voor het bijzondere beroep van deze week gaat Klaas aan de slag als paleontoloog. Anne Schulp is paleontoloog en weet alles van dinosaurussen. Hij doet opgravingen in Noord-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten. Maar vandaag gaat hij samen met Klaas aan de slag in museum Naturalis in Leiden. Het Dinosaur Museum in Nagasaki in Japan wil de T-rex van Naturalis tentoonstellen. Maar zo’n groot skelet vervoer je niet zomaar. Daarom maken ze een levensechte kopie met 3d scans van de botten. Die worden geprint en dan bouwen Klaas en Anne de T-Rex botje voor botje op.

'Klaas Kan Alles', zaterdag 30 januari om 19.25 uur bij KRO-NCRV op NPO Zapp.