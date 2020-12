'Kinderen voor Kinderen Helpt Mee Kerstspecial' bij Zapp op NPO 3

De kerstspecial van 'Kinderen voor Kinderen Helpt Mee' is een feestelijke start van de kerstvakantie en staat volledig in het teken van kerst en de bijbehorende hit Niets is cooler dan Kerstmis.

Bruce en Noa helpen een handje op het winterfeest van een taalschool waar kinderen van over de hele wereld Nederlandse les krijgen, omdat ze nog maar net in Nederland wonen. We horen de bijzondere verhalen van deze kinderen bij de droomboom, proeven gerechten uit verschillende landen, zoals Syrië en China en uiteindelijk gaan alle voetjes van de vloer!

'Kinderen voor Kinderen Helpt Mee Kerstspecial', zaterdag 19 december om 9.25 uur bij BNNVARA op NPO 3/Zapp.