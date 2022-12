Kinderen speuren weer mee in spannende 'Zapp Detective: De Nachtwachtbende'

KRO-NCRV presenteert een nieuwe en spannende reeks van 'Zapp Detective: De Nachtwachtbende'. In deze achtdelige serie gaat de kijker op zoek naar zes bekende influencers die De Nachtwacht hebben gestolen. Hoe en waarom deden ze dat? En wie is het grote meesterbrein achter deze spectaculaire roof?

In deze reeks van 'Zapp Detective: De Nachtwachtbende' draait het om het belangrijkste kunstwerk van ons land: De Nachtwacht. Normaal gesproken hangt dit kunstwerk in het Rijksmuseum, maar tijdens een uitzonderlijk tournee in andere musea is het van de een op de andere dag spoorloos verdwenen.

De Nachtwacht behoort tot één van de meest beveiligde kunstwerken van Nederland en wordt 24/7 goed in de gaten gehouden, zéker tijdens dit unieke tournee. Overal hangen bewakingscamera’s, maar hoe dit grote schilderij is verdwenen, is een raadsel. Wel wordt duidelijk dat een bende van zes bekende influencers o.a. Meisje Djamila hierachter zit. Zij is de eerste die gepakt wordt. Maar wat was haar rol in deze nachtwachtbende?

'Zapp Detective: De Nachtwachtbende', schakelt alle kijkers in om mee te speuren naar aanwijzingen die leiden tot de ontmaskering van het mysterieuze meesterbrein, genaamd Rembrandt. YouTube ster Marije Zuurveld is undercover overal bij. En via interactieve opdrachten op de site, de Zapp App en social media gaan zij op zoek naar de bekende bendeleden. Zo analyseren zij de (online) sporen die iedereen (onbewust) achterlaat. Het belooft wederom een spannende zoektocht te worden…

'Zapp Detective: De Nachtwachtbende', vanaf vrijdag 9 december om 15.00 uur wekelijks op het YouTube-kanaal van NPO Zapp en vanaf zaterdag 10 december wekelijks om 17.20 uur bij KRO-NCRV op NPO Zapp.