Kinderen maken muziek met Jeangu Macrooy, Jamai Loman, Wouter Hamel en Trijntje Oosterhuis tijdens 'Kerst Muziekgala 2021'

Tijdens het 'Kerst Muziekgala' brengen jonge muzikale talenten de meest geliefde (kerst)hits ten gehore. Samen met optredens van muzikale helden als Jeangu Macrooy, Jamai Loman, Wouter Hamel en Trijntje Oosterhuis laten zij tijdens het gala zien hoe leuk muziek maken is.

Koningin Máxima is als erevoorzitter van stichting Méér Muziek in de Klas ook bij het gala aanwezig. De presentatie van de feestelijke, muzikale avond is in handen van Buddy Vedder en Romy Monteiro.

Trijntje Oosterhuis zingt met Sebastian (12 jaar) Feliz Navidad. Wouter Hamel wordt begeleid op de viool door Eline (11 jaar) en brengen What Are You Doing New Years Eve ten gehore. Jeangu Macrooy zingt met Sham (15 jaar) het prachtige What Christmas Means To Me. Jamai Loman wordt begeleid op de piano door Thomas (8 jaar) en vertolken Merry Xmas Everybody.

In een speciaal Winter Wonderland-decor verschijnt dit jaar ook de Grootste Schoolband van Nederland. Deze schoolband wordt gevormd door verschillende basisschoolklassen van Jeugdeducatiefonds gecertificeerde scholen uit het land. Ook een ensemble van het Jeugdorkest Nederland zal een optreden geven tijdens de show. Verschillende kinderen uit het land hebben samen in een videoclip een speciaal kerstlied opgenomen genaamd Muziek Brengt Ons Samen en zal in de uitzending te zien zijn.

Méér Muziek in de Klas

Méér Muziek in de Klas zet zich in voor structureel en goed muziekonderwijs op alle basisscholen in Nederland. Want muziekonderwijs vergroot de wereld van het kind en levert een bijdrage op cognitief, emotioneel, sociaal en creatief vlak. Méér Muziek in de Klas laat zien hoe leuk en waardevol muziekonderwijs is, vergroot kennis van leerkrachten en brengt duurzame verbindingen tot stand door scholen en regionale partijen aan elkaar te verbinden en te laten samenwerken.

AVROTROS wil de muziekbeleving onder kinderen stimuleren en hen aanzetten tot het maken van muziek. Dit doet de omroep onder andere ook met programma’s als het Junior Songfestival en het Kinderprinsengrachtconcert.

'Het Kerst Muziekgala 2021', woensdag 15 december om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.