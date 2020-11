Kim schakelt 'In Real Life' waarzegster in

In de zevende aflevering van 'In Real Life' is te zien hoe Jeroen en Shen-en naar elkaar toe trekken tijdens een fotoshoot voor Shen-en's Instagram account.

En tijdens een sessie met een waarzegster vraagt Kim zich in tranen af of de slechte band met haar vader ooit weer goed gaat komen.

'In Real Life', dinsdag 24 november om 19.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 3.