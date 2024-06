Kijk wat 24Kitchen in juli op je bord tovert

De Hairy Bikers ontdekken een landschap van extremen, rijk aan gastronomische hoogstandjes en culinaire pioniers, tijdens hun reis door het westen van het Verenigd Koninkrijk.

In elke aflevering duiken ze in een nieuw gebied – van de kasteelrijke oevers van Argyll tot de historische vissersdorpjes in Lancaster en de verborgen baaien van Dorset. Hierbij maken ze optimaal gebruik van de verbluffende ingrediënten die ze onderweg tegenkomen.

Dit is het laatste seizoen dat nog met de twee legendarische 'Hairy Bikers' is opgenomen, voordat Dave Myers overleed op 28 februari 2024.

Vanaf 1 juli, elke maandag om 19.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW

AINSLEY'S FANTASTIC FLAVOURS

In 'Ainsley's Fantastic Flavours' reist tv-chef Ainsley Harriott door het Verenigd Koninkrijk om de heerlijkste gerechten te bereiden, perfect voor elke feestelijke gelegenheid. Of het nu gaat om een verlovingsfeest, een jubileumdiner of een strandbarbecue met vrienden, Ainsley streeft ernaar van elke gebeurtenis een onvergetelijke smaaksensatie te maken. Hij werkt met de meest verse en lokale producten, laat beroemde chef-koks op zoek gaan naar exotische smaken en presenteert recepten die bij het publiek in de smaak vallen. In elke aflevering toont Ainsley creatieve ontbijt-, lunch- en dineropties die gemakkelijk kunnen worden bereid voor een onbeperkt aantal gasten.

Vanaf 5 juli, elke vrijdag om 19.00 uur op 24Kitchen.