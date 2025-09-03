Q-dj’s Maarten & Dorothee mogen 100.000 euro weggeven als… ze blind 'Het Contract' tekenen
Er was eens… Astrid Coppens als eerste prooi in het sprookjesbos van de 'Gebroeders Coppens'
Kürt Rogiers geeft overlevers een stem in 'Tussen Leven en Dood'

Kijk NPO Doc 'The Bibi Files' op NPO 2

woensdag 3 september 2025

Hoever gaat Benjamin 'Bibi' Netanyahu om aan justitie te ontsnappen? De langstzittende Israëlische premier staat terecht voor fraude, corruptie en omkoping.

In 'The Bibi Files' tonen gelekte video’s van politieverhoren, archiefbeelden en interviews met ingewijden, hoe hij er alles aan doet om de macht te behouden en een celstraf te ontlopen.


Benjamin Netanyahu is aangeklaagd voor fraude, schending van vertrouwen en het aannemen van steekpenningen, waaronder grote hoeveelheden champagne, dure sigaren en luxe juwelen voor zijn vrouw. In 'The Bibi Files' laten prijswinnend regisseur Alexis Bloom en Oscarwinnend producent Alex Gibney een verborgen wereld van corruptie en machtsmisbruik zien, waarbij zowel de media- als de zakenwereld en Netanyahu’s familie betrokken zijn. Ze doen dit aan de hand van nooit eerder vertoonde video’s van politieverhoren van Netanyahu zelf, zijn familie, vertrouwelingen en geldschieters.

De gelekte politieverhoren en interviews worden afgewisseld met archiefbeelden van Netanyahu’s politieke opkomst, die laten zien hoe verdeeld de staat Israël is geworden tijdens zijn dertigjarig premierschap. Observaties en anekdotes van ingewijden schetsen een portret van een leider die zich onder andere inlaat met radicaal-rechtse extremisten om justitie te ontlopen, en die volledig is gefocust op het behouden van macht en controle.

De bioscoopversie van 'The Bibi Files' (120 min) ging eerder dit jaar in première op het Movies that Matter Filmfestival in Den Haag. De makers hebben speciaal voor televisie ook een verkorte versie (90 min) gemaakt.

Over de makers
'The Bibi Files' is geregisseerd door prijswinnend regisseur Alexis Bloom (Bright Lights) en geproduceerd door Oscarwinnend producent Alex Gibney (Taxi to the Dark Side). Het duo werkte eerder samen aan de documentaires We Steal Secrets (2013) en Divide and Conquer (2018). Via een anonieme bron ontving Gibney gelekte politieverhoren uit de corruptiezaak tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Gibney en Bloom besloten er samen een documentaire over te maken.

'NPO Doc: The Bibi Files', donderdag 4 september om 22.20 uur bij de VPRO op NPO 2 en NPO Start.


K3 - K3 Show Zeesterren (CD | DVD)
CD
Justin Bieber - Swag (CD)
CD
Danny Vera - DNA (LP) (Coloured Vinyl)
CD
Persbericht VPRO
https://www.vpro.nl/
Meer artikels over VPRO
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

TVV Familie 2025 KÃ¼rt Rogiers (Lars)

Tijdens haar werk in Delhaize Antwerpen-Zuid wordt poetsvrouw Marina aangevallen met zuur. Met steun van Kürt vindt ze kracht bij een lotgenotengroep. Helikopterpiloot Brian beleeft op zijn eerste dag in Nieuw-Zeeland een ramp. En bij de KSA-afbraak raakt Damon zwaargewond.

'Tussen Leven en Dood', om 21.50 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 09:00
    Radio 2 op VRT 1: WinWin
    06:00
    In bed met Olly
  • 09:00
    Zomerbeelden
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Goeiemorgen Morgen!
  • 09:55
    Kaatjes Kameraadjes
    05:55
    Geen uitzending
  • 09:40
    Geen uitzending
    05:30
    Kabouter Plop
  • 08:00
    Geen uitzending
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 09:00
    Geen uitzending
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 07:00
    Willy
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 03:30
    Geen uitzending
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 09:30
    Geen uitzending
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 09:00
    Geen uitzending
    06:00
    Team Ochtend
  • 09:05
    How to Get Away With Murder
    02:05
    NCIS: Hawaii
  • 09:30
    Brooklyn Nine-Nine
    02:25
    The Fresh Prince of Bel-Air
  • 09:25
    Property Brothers
    02:35
    Olivia Attwood: The Price of Perfection
  • 09:40
    Murdered in Paradise
    05:00
    Geen uitzending
  • 04:16
    Herhalingslus
    20:00
    Z-Nieuws
  • 09:56
    De ambachter
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 09:55
    Toasted on wheels!
    02:05
    Lekker Messy
  • 09:00
    The Great British Bake Off
    02:00
    Where the Wild Men Are With Ben Fogle
  • 09:20
    Below Deck Down Under
    02:30
    First Dates Australia
  • 09:45
    NOS Journaal
    05:50
    Nederland in Beweging
  • 09:55
    Nieuwsuur
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 09:50
    Ta-daaa!
    02:25
    Jojanneke en de sextortiontapes