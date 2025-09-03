Kijk NPO Doc 'The Bibi Files' op NPO 2

Hoever gaat Benjamin 'Bibi' Netanyahu om aan justitie te ontsnappen? De langstzittende Israëlische premier staat terecht voor fraude, corruptie en omkoping.

In 'The Bibi Files' tonen gelekte video’s van politieverhoren, archiefbeelden en interviews met ingewijden, hoe hij er alles aan doet om de macht te behouden en een celstraf te ontlopen.

Benjamin Netanyahu is aangeklaagd voor fraude, schending van vertrouwen en het aannemen van steekpenningen, waaronder grote hoeveelheden champagne, dure sigaren en luxe juwelen voor zijn vrouw. In 'The Bibi Files' laten prijswinnend regisseur Alexis Bloom en Oscarwinnend producent Alex Gibney een verborgen wereld van corruptie en machtsmisbruik zien, waarbij zowel de media- als de zakenwereld en Netanyahu’s familie betrokken zijn. Ze doen dit aan de hand van nooit eerder vertoonde video’s van politieverhoren van Netanyahu zelf, zijn familie, vertrouwelingen en geldschieters.

De gelekte politieverhoren en interviews worden afgewisseld met archiefbeelden van Netanyahu’s politieke opkomst, die laten zien hoe verdeeld de staat Israël is geworden tijdens zijn dertigjarig premierschap. Observaties en anekdotes van ingewijden schetsen een portret van een leider die zich onder andere inlaat met radicaal-rechtse extremisten om justitie te ontlopen, en die volledig is gefocust op het behouden van macht en controle.

De bioscoopversie van 'The Bibi Files' (120 min) ging eerder dit jaar in première op het Movies that Matter Filmfestival in Den Haag. De makers hebben speciaal voor televisie ook een verkorte versie (90 min) gemaakt.

Over de makers

'The Bibi Files' is geregisseerd door prijswinnend regisseur Alexis Bloom (Bright Lights) en geproduceerd door Oscarwinnend producent Alex Gibney (Taxi to the Dark Side). Het duo werkte eerder samen aan de documentaires We Steal Secrets (2013) en Divide and Conquer (2018). Via een anonieme bron ontving Gibney gelekte politieverhoren uit de corruptiezaak tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Gibney en Bloom besloten er samen een documentaire over te maken.

'NPO Doc: The Bibi Files', donderdag 4 september om 22.20 uur bij de VPRO op NPO 2 en NPO Start.