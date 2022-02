'Kiespijn' is terug!

'Kiespijn', dé Nederlandse verkiezingsquiz met Diederik Ebbinge, is terug! Dit keer rondom de Gemeenteraadsverkiezingen 2022.

'Kiespijn' sleurt je weer door de verkiezingscampagnes. Op vier zondagen voor de verkiezingen en op de zondag erna, loodst Diederik Ebbinge de zoekende en zwevende kiezer langs de afgronden van het politieke landschap. Ook nu speelt Ebbinge weer een politieke panelquiz met zijn twee (uiteraard geheel objectieve) teams 'links' en 'rechts', wederom onder leiding van captains Rutger Castricum en Hanneke Groenteman.

In verschillende rondes worden de captains en vier wekelijks wisselende gasten als Klaas Dijkhof, Iris van Lunenburg, Jaap Reesema, Paulien Cornelisse, Dwight van van de Vijver, Dolf Jansen en Yeliz Çiçek getest op hun (mensen)kennis en improvisatievermogen rond het verkiezingscircus.

We vergelijken de actualiteit met de politieke geschiedenis, checken de waanzin van politiek via social media en we onderzoeken onze vooroordelen. Kun je bijvoorbeeld aan iemand zien van welke partij hij of zij is?

'Kiespijn' draait niet alleen om kennis, maar ook om inschatting. Wat is typisch links en wat is typisch rechts? Is veganistisch eten typisch links en barbecueën typisch rechts? Kan je groen stemmen en elke dag biefstuk eten? En kan je voor windmolens zijn, maar niet in je achtertuin? Dat en meer wordt ook dit seizoen weer onderzocht en geanalyseerd door niemand minder dan mister EenVandaag Opiniepanel Gijs Rademaker, die iedere aflevering verschillende kwesties komt peilen en duiden.

'Kiespijn', de meest vermakelijke en ontluisterende stemwijzer van de komende Gemeenteraadsverkiezingen.

'Kiespijn' is een co-productie van NTR, The Media Brothers en Binky TV.

'Kiespijn', vanaf zondag 20 februari t/m 20 maart om 20.25 uur bij de NTR op NPO 3.