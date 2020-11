'Keuringsdienst van Waarde' test alcoholvrije borrel

Foto: © KRO-NCRV 2019

Hoe drink je steeds meer en toch minder? Met alcoholvrije drank. We zien dubbel van het groeiende aanbod en de 'Keuringsdienst' vraagt zich af waar al deze drankjes vandaan komen.

Want hoe maken ze dat nou eigenlijk, zo’n alcoholvrije borrel? Is die smaak nog wel te vergelijken als zo’n cruciaal ingrediënt eruit gehaald wordt? En hoe zit het met de prijs? Sterke drank is toch vooral duur vanwege de accijns? Waarom is de prijs van de alcoholvrije variant dan vergelijkbaar?

De 'Keuringsdienst' gaat kijken hoe alcoholvrij bier wordt gebrouwen en alcoholvrije gin wordt gestookt. En we nemen de proef op de som met Tim Knol. Worden we vrolijk of komt de 'Keuringsdienst van Waarde' terug met een kater?

'Keuringsdienst van Waarde', donderdag 5 november om 20.25 op NPO 3.