'Keuringsdienst van Waarde': rashondenvoer

Keuringsdienst van Waarde op tv

Geen ras zo exotisch, of er valt wel een zak speciaal voer voor te kopen. Een dierenarts verbaast zich er over en stuurt de Keuringsdienst op pad.

Als een vis is getooid met het MSC-keurmerk, is de vangst in principe duurzaam. Maar in de supermarkt vinden we makreel mét het keurmerk naast die zonder het label. Hoe zit dat?