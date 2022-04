'Keuringsdienst van Waarde' over plantaardige yoghurt

Foto: © KRO-NCRV 2019

Eeuwenlang maakte het zoogdieren uniek, maar op vriendelijk verzoek van veganisten kunnen planten het nu ook: melk maken. Van soja of haver, kokos of cashew. En nu er van plant melk gemaakt kan worden, is er ook plantaardige yoghurt.