'Keuringsdienst van Waarde' over pannen

Foto: © KRO-NCRV 2019

De Keuringsdienst las een opmerkelijke tekst op de gebruiksaanwijzing van een pan met antiaanbaklaag: als de pan te heet wordt kunnen dampen vrijkomen die gevaarlijk zijn voor vogeltjes.

Wat voor dampen zijn dit? En hoe te koken als je vogeltje rondvliegt door de keuken. De verslaggevers duiken in de wereld van stoffen die zo sterk zijn dat alle etensrestjes zo van de pan glijden. Ideaal zou je denken. Helaas is de keerzijde hiervan minder praktisch: als deze stoffen in het milieu komen verdwijnen ze nooit meer. Een zoektocht naar de voor- en nadelen van forever chemicals.

'Keuringsdienst van Waarde', donderdag 4 maart om 20.25 uur op NPO 3.