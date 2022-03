'Keuringsdienst van Waarde' over oorsprong

Vlees komt van een beest en vroeger wist de slager gewoon waar dat beest van het levenslicht had mogen genieten. Zo niet de grootgrutter.

Die zwegen als het graf over waar hun vee graasde en geslacht werd. Tot de dierziektes kwamen en de wet werd aangepast. Ook de super moet nu gewoon de herkomst op het cellofaan zetten. Maar de 'Keuringsdienst' viel iets vreemds op. Alleen als het stuk vlees nog heel is, staat de oorsprong erop.

Is het verknipt of versneden: dan kan de klant enkel speculeren over de bron. Waarom op de ene wel en de andere niet? KRO-NCRV's 'Keuringsdienst van Waarde' wil het weten en raakt verdwaald in de vleesketen.

'Keuringsdienst van Waarde', donderdag 3 maart bij KRO-NCRV om 20.25 uur op NPO 3.