'Keuringsdienst van waarde' over Kweekvis

In een driedelige special onderzoekt de 'Keuringsdienst' van waarde hoe landbouwdieren middels uitgekiende fokprogramma's ingrijpend genetisch worden veranderd om aan de wensen van de mens tegemoet te komen.

De 'Keuringsdienst' laat van drie verschillende dieren zien hoe ver de mens die naar zijn hand heeft kunnen zetten: de kweekkabeljauw, de legkip, en de melkgeit.

Vis komt van oudsher uit de natuur, gevangen door een visser op zee. Maar tegenwoordig eten we meer vis uit kooien dan gevangen in het wild. Vissen die net als vee worden grootgebracht tot aan de slacht door de mens. Maar hoe krijgen we wilde vis zover dat ie zich in gevangenschap een beetje gedraagt? De Keuringsdienst hoe de mens, met schepnet in de hand, voor schepper speelt.

