'Keuringsdienst van Waarde' over kauwgom

Kauwgom. We kauwen er in Nederland zo'n 5 miljoen kilo per jaar van weg. Maar sinds er kauwgom 'zonder plastic' in de schappen ligt, kleeft er een gek smaakje aan de gom. Waar kauwden we al die tijd op op en wat tuffen we precies uit?