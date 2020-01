'Keuringsdienst van Waarde': Natuurmatras

Adam en Eva deden het al, slapen in de natuur. Het is de nieuwste oplossing voor ieder slaapprobleem volgens de beddenindustrie. Maar hoe waan je je in de natuur, midden in een Nederlandse nieuwbouwwijk?

Door te slapen op een 'natuurlijk matras'. De keuringsdienst zoekt uit hoe natuurlijk dat natuurlijk slapen is en welk prijskaartje er aan hangt. Want de natuur is duur, blijkt in de beddenwinkel.

'Keuringsdienst van Waarde', donderdag 30 januari om 20.25 op NPO 3.