'Keuringsdienst van Waarde': Konijn

Foto: © KRO-NCRV 2019

We tuigen de kerstboom op, delen cadeautjes uit en zijn extra lief voor elkaar. Ook voor het kerstdiner pakken we graag uit. In het zuiden des lands is het konijntje favoriet voor in de pan.

Maar uit welke hogehoed toveren we al die konijnen die we met kerst serveren? En hoe heeft het leven van het konijntje eruitgezien dat tijdens het diner wordt opgepeuzeld?

Voor antwoord op die vragen moeten we ver over de grens. De 'Keuringsdienst' trekt de stoute schoenen aan, stuurt een buitenlandse verslaggever op pad en komt erachter dat er weinig wetgeving is omtrent het houden van konijnen.

'Keuringsdienst van Waarde', donderdag 10 december om 20.25 uur op NPO 3.