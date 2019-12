'Keuringsdienst van Waarde:' Cider

Foto: © KRO-NCRV 2019

Het zit in hippe flesjes, ordinair in blik n in luxe champagneflessen met kurk: cider. Een flexibel appeldrankje dat zich op allerlei manieren laat maken.

De keuringsdienst reist af naar België en Engeland om uit te zoeken wat cider nou eigenlijk is en komt tot de ontdekking dat je daar je fantasie rijkelijk bij mag gebruiken.

'Keuringsdienst van Waarde', donderdag 19 december om 20.20 uur op NPO 3.