Kersverse winnaar Sonja Barend Award start met nieuw seizoen 'De Kist'

Foto: Evangelische Omroep - © Ineke Oostveen 2020

EO-presentator Kefah Allush, de kersverse winnaar van de Sonja Barend Award trapt in januari af met een gesprek met zanger en acteur Bob Fosko.

In het nieuwe seizoen van 'De Kist' gaat Allush wederom met bekende Nederlanders in gesprek over de dood, de zin van het leven en de mogelijkheid van een leven na de dood. Zonder al te veel omwegen komen ook dit seizoen de grote vragen van het leven op tafel.

Slokdarmkanker, met uitzaaiingen naar onder meer de lever. Niet meer te genezen. Die diagnose kreeg Bob Fosko, zanger van de Raggende Manne, in januari 2019 voor zijn kiezen. Bang voor de dood is hij niet, vertelt hij aan Allush. 'Ik heb geen moeite om het te accepteren. Het is confronterend, maar ik heb er geen verdriet van.'

Fosko heeft zoveel mooie momenten in het leven meegemaakt dat hij zich vooral dankbaar voelt. 'Ik word ondergedompeld in liefde. We doen leuke dingen samen. Mijn vrouw en kinderen geeft het troost dat ik er niet te zwaar aan til.'

Allush blij en dankbaar dat Fosko ondanks zijn ziekte hem wilde ontvangen en in gesprek wilde. Het is een van de mooie, nieuwe gesprekken van weer een breed palet aan gasten: 'De dood blijkt nog steeds een sterk vertrekpunt voor een goed gesprek over het leven.'

Naast Bob Fosko zijn onder meer actrice Liz Snoijink, cabaretier Freek de Jonge, fluitiste Berdien Stenberg en wetenschapsjournalist Diederik Jekel en zanger Gers Pardoel te gast. Nieuw dit seizoen is dat de uitzendingen van 'De Kist' van de zondag naar de maandag verhuizen.

'De Kist', vanaf 6 januari elke maandag om 23.20 uur op NPO 2.