Kerst onder vuur: EO belicht kwetsbare christenen in Zuid-Libanon

De situatie in Zuid-Libanon is al jarenlang uiterst gespannen. Eeuwenoude christelijke gemeenschappen leven er letterlijk tussen twee vuren: het Israëlische leger en Hezbollah.

Het gebied geldt als een van de meest explosieve grensregio’s ter wereld. EO-presentator Arjan Lock reisde langs de grens tussen Israël en Libanon en onderzocht wat christenen daar overeind houdt. Waarom blijven zij, ondanks alles op deze plek? Hoe vier je Kerst te midden van geweld?

Langs die grens vond onlangs nog een Israëlische drone-aanval plaats waarbij onder anderen een moeder en haar drie kinderen omkwamen. Volgens Israël was het doelwit een Hezbollah-strijder die opereerde vanuit burgergebied. In de praktijk komen steeds vaker burgers in de vuurlinie terecht, onder wie veel christenen.

Arjan Lock over zijn reis: 'Het zijn eeuwenoude dorpjes met een enorme veerkracht. Deze mensen beschermen niet alleen hun huizen, maar ook hun geloof, hun cultuur en hun waardigheid. Toch voelen veel Libanese christenen zich door de wereld vergeten. Juist daarom moeten hun verhalen verteld blijven worden.'

Een vergeten gemeenschap

Hoewel er officieel een staakt-het-vuren geldt, laaien de gevechten regelmatig op. Dorpen als Rmaich en Alma-As Shab worden getroffen door beschietingen en drone-aanvallen, terwijl de economische crisis het dagelijks leven verder onder druk zet.

In 'Kerst onder vuur' ontmoet EO-presentator Arjan Lock mensen die proberen stand te houden te midden van voortdurende dreiging. Veel inwoners zijn gevlucht, maar anderen weigeren hun dorp te verlaten. Hun diepe verbondenheid met het land maakt dat ze blijven, al voelen velen zich door de wereld vergeten.

Waarom blijven ze?

In het dorp Qleia ontmoet Arjan priester Antonios Farah. Terwijl veel dorpsgenoten zijn gevlucht, blijft hij. Zijn kerk blijft open, ook nu beschietingen en drones deel uitmaken van het dagelijks leven. Juist in tijden van oorlog houdt hij vast aan de ritmes van het geloof: kaarsen worden aangestoken, gebeden uitgesproken. Niet uit ontkenning van het gevaar, maar als verzet tegen wanhoop. Voor zijn gemeenschap is hij een anker: een teken dat hun aanwezigheid ertoe doet.

Ook spreekt Arjan in 'Kerst onder vuur' met Juan Carlos Semaan, vrijwilliger bij het Rode Kruis. Overdag verleent hij eerste hulp en haalt hij lichamen onder het puin vandaan. Thuis maakt hij een schilderij van Jezus als de goede Herder, terwijl gevechtsdrones overvliegen. Te midden van angst en vernietiging probeert Juan ruimte te maken voor licht en schoonheid. Hij is ervan overtuigd: het licht wint uiteindelijk.

In Rmaich ontmoet Arjan boer Charbel Choufani en zijn dochter Celine. Charbel overleefde ternauwernood een gewelddadige aanval en moest zijn boerderij achterlaten. Zijn dochter Celine, 26 jaar en rechtenstudent in Beiroet, kiest bewust voor een toekomst waarin zij opkomt voor christelijke minderheden in Zuid-Libanon.

Waarom de EO dit programma maakt

Met 'Kerst onder vuur' vraagt de EO tijdens de kerstperiode aandacht voor kwetsbare christenen in Zuid-Libanon. Gemeenschappen die leven met angst, maar ook met een diepgewortelde hoop. In een tijd van licht en verwachting laat EO’s Kerst onder vuur zien dat zelfs in de meest duistere omstandigheden mensen blijven kiezen voor moed, verbondenheid en geloof.

'Kerst onder vuur', donderdag 25 december om 21.50 uur bij de EO op NPO 2.