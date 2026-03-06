Kenneth Herdigein is zaterdag 'De Geknipte Gast'

Is dit het einde van De Withoeve in 'Thuis'?
vrijdag 6 maart 2026
Foto: BNNVARA - © Nozem Films 2021

Acteur Kenneth Herdigein (66) maakte in de jaren tachtig een onuitwisbare indruk als dokter John in de comedy 'Zeg eens Aaa'. In zijn inmiddels dertigjarige carrière bewees hij zijn veelzijdigheid met uiteenlopende rollen als onder andere Nelson Mandela en Desi Bouterse.

Herdigein verhuisde op zijn dertiende van Paramaribo naar Nederland. Zijn vader, politicus Olton van Genderen, kondigde in 1984 als vicepremier de militaire machtsovername aan en werd kort daarna gevangengezet en mishandeld. In gesprek met Eus vertelt Herdigein over zijn vader en jeugd, zijn eerste stappen als acteur en de valkuilen van een tomeloze ambitie.


'De Geknipte Gast: Kenneth Herdigein', zaterdag 7 maart om 21.20 uur bij BNNVARA op NPO 2.


Persbericht BNNVARA
https://www.bnnvara.nl/
