Kenneth Herdigein is zaterdag 'De Geknipte Gast'

Acteur Kenneth Herdigein (66) maakte in de jaren tachtig een onuitwisbare indruk als dokter John in de comedy 'Zeg eens Aaa'. In zijn inmiddels dertigjarige carrière bewees hij zijn veelzijdigheid met uiteenlopende rollen als onder andere Nelson Mandela en Desi Bouterse.

Herdigein verhuisde op zijn dertiende van Paramaribo naar Nederland. Zijn vader, politicus Olton van Genderen, kondigde in 1984 als vicepremier de militaire machtsovername aan en werd kort daarna gevangengezet en mishandeld. In gesprek met Eus vertelt Herdigein over zijn vader en jeugd, zijn eerste stappen als acteur en de valkuilen van een tomeloze ambitie.

De Geknipte Gast op tv

Interviewprogramma met ?zcan Akyol, die in gesprek gaat met een gast terwijl die bij hem in de barbershop langskomt. Tussen de spiegels ontvouwt zich een openhartig gesprek over het werk en het priv?leven van de gast.

Strafpleiter en hoogleraar internationaal recht Geert-Jan Knoops (65) vertelt over zijn tijd bij het Korps Mariniers, de impact van complexe strafzaken en de tuchtklacht tegen zijn kantoor.