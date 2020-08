'Kees van der Spek: Oplichters Aangepakt!' vanaf 1 september terug bij RTL 5

Vanaf dinsdag 1 september is Kees van der Spek terug met een nieuwe reeks uitzendingen bij RTL 5. In dit seizoen reist Kees opnieuw de hele wereld over om bijzondere en onthutsende vormen van oplichting en andere criminaliteit aan de kaak te stellen.

Deze reeks trapt af in Suriname. Kees en zijn team onderzoeken hier het gerucht dat er sprake zou zijn van een handel in overleden menselijke embryo’s tussen Suriname en Nederland. Dit alles heeft te maken met Winti, de Surinaamse variant van voodoo. Het onderzoek brengt Kees naar een erf net buiten Paramaribo waar lokale voodoopriesters de embryo’s in grote plastic speelgoedpoppen verstopten en zo naar Nederland smokkelden.

Kees zegt hier zelf over: 'De Amsterdamse politie heeft zelfs in 2017 nog hernieuwd onderzoek gedaan naar vier menselijke foetussen die in de tweede helft van de jaren ‘90 bij een Surinaamse voodoopriester in Amsterdam waren aangetroffen. Het leverde niets op. Ik kan de politie nu voor het eerst haarfijn uitleggen wat de achtergrond is van dit bizarre gebruik. In Suriname verzekeren een wintipriester, een journalist en een ex-politieman dat deze praktijken nog steeds aan de orde van de dag zijn.'

Verder dit seizoen

De confrontatie met een dubieuze bankmedewerker in Zuid-Afrika die het leven van twee Zandvoortse broers ruïneerde. Angstige momenten in Ivoorkust waar een getraceerde afperser met de politie lijkt samen te werken. Een emotionele zoektocht in New Delhi met een totaal gedesillusioneerde advocate die 4 ton verloor aan een nepmagiër en de ontsnapping aan een groepje roofovervallers in Kaapstad.

'Kees van der Spek: Oplichters Aangepakt!', vanaf dinsdag 1 september om 20.30 uur bij RTL 5.