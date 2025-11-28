'Kassa' zaterdag over drukte bij pakketbezorgers

'De identiteit van Grote Jens is gelekt!': Jens Dendoncker dropt bommetje in Big Bang van 'The Masked Singer'
vrijdag 28 november 2025
Foto: BNNVARA - © Annemieke van der Togt 2024

Pakketbezorgers en pakketpunten maken zich op voor de drukste maand van het jaar. In de komende maand worden er namelijk meer dan 200 miljoen pakketten verstuurd.

Maar kan het systeem dit wel aan en belangrijker nog, is dit wel uitvoerbaar voor de medewerkers?  En op sommige plekken in Nederland is een bezoekje aan de huisarts niet per se een vanzelfsprekendheid, waardoor men lang moet wachten op behandeling of medicatie.  


'Kassa', zaterdag 29 november om 19.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.


Kassa op tv
Zaterdag 29 november 2025 om 19u15  »
NPO 2
Live consumentenprogramma met relevante, actuele en creatieve reportages, spannende confrontaties en handige tests. Kassa geeft niet op als het moeilijk wordt, graaft dieper en legt ingewikkelde zaken eenvoudig uit.
Zaterdag 29 november 2025 om 08u50  »
NPO 2
Live consumentenprogramma met relevante, actuele en creatieve reportages, spannende confrontaties en handige tests. Kassa geeft niet op als het moeilijk wordt, graaft dieper en legt ingewikkelde zaken eenvoudig uit.
Woensdag 3 december 2025 om 14u00  »
NPO 2
Live consumentenprogramma met relevante, actuele en creatieve reportages, spannende confrontaties en handige tests. Kassa geeft niet op als het moeilijk wordt, graaft dieper en legt ingewikkelde zaken eenvoudig uit.
Zaterdag 6 december 2025 om 08u50  »
NPO 2
Live consumentenprogramma met relevante, actuele en creatieve reportages, spannende confrontaties en handige tests. Kassa geeft niet op als het moeilijk wordt, graaft dieper en legt ingewikkelde zaken eenvoudig uit.
Zaterdag 6 december 2025 om 19u15  »
NPO 2
Live consumentenprogramma met relevante, actuele en creatieve reportages, spannende confrontaties en handige tests. Kassa geeft niet op als het moeilijk wordt, graaft dieper en legt ingewikkelde zaken eenvoudig uit.

Persbericht BNNVARA
Meer artikels over BNNVARA
Kijktip van de dag

logo Play logo

Wanneer Gandalf ontdekt dat de duistere Sauron zijn zinnen heeft gezet op de verovering van Minas Tirith, reist hij in allerijl naar de versterkte stad af. Hij waarschuwt stadhouder Denethor voor het nakende gevaar en hij wil hem overtuigen de hulp in te roepen van de koning van Rohan en zijn trouwe volgelingen. Daar wil Denethor echter niets van weten. Hij wil zijn macht met niemand delen. Ondertussen worstelt Aragorn met zijn lot als leider. Hij moet de bewoners van Midden-Aarde aanvoeren in de strijd tegen de troepen van Sauron.

'The Lord of the Rings: The Return of the King', film uit 2003 met oa. Elijah Wood, om 20.40 uur op Play.

